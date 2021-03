Inter, pronti 300 milioni da Pif per il 30% della società (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Saudi Public Investment Fund (Pif) punta ad entrare a far parte dell’Inter acquistandone il 30%: i dettagli Emergono alcuni dettagli in amerito al piano con cui il Saudi Public Investment Fund (Pif) punta ad entrare a far parte dell’Inter. Secondo Gazzetta dello Sport, il fondo saudita punta a rilevare da Suning il 30% del pacchetto azionario per una valutazione di circa 300 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Saudi Public Investment Fund (Pif) punta ad entrare a far parte dell’acquistandone il 30%: i dettagli Emergono alcuni dettagli in amerito al piano con cui il Saudi Public Investment Fund (Pif) punta ad entrare a far parte dell’. Secondo Gazzetta dello Sport, il fondo saudita punta a rilevare da Suning il 30% del pacchetto azionario per una valutazione di circa 300. Leggi su Calcionews24.com

MozzarelleC : @corsaroll @Inter @1913parmacalcio @Atalanta_BC @juventusfc @acmilan @Udinese_1896 @OfficialASRoma @ChampionsLeague… - FrancescoDiGes3 : Un Conflitto mondiale in casa Di Gesù incombe: @matteodige vuole vedere l'inter, Gilduné vuole la serata delle cove… - NackaSkoglund89 : Dalla quantità di veli e tweet in arabo deduco che l'Inter Twitter non ci sta credendo affatto. Ci siamo pronuncia… - berthayoko : La foto dei 3 emissari del fondo saudita pronti a trattare per l'acquisizione dell'Inter: - RepFcInter : Inter più vicina a Bc Partners, il manager Stathopoulos: 'Pronti a investire su un grande club' -