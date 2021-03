Inter, la famiglia Zhang divisa: Steven e Jindong vogliono due cose diverse (Di giovedì 4 marzo 2021) Jindong e Steven Zhang vorrebbero due cose diverse per il futuro dell’Inter In casa Inter sono settimane di riflessione per quanto riguarda la cessione del club da parte di Suning. Bc Partners, Fortress e Pif sono i fondi noti che vorrebbero accaparrarsi il club nerazzurro ma, come riportato da Tuttosport, la famiglia Zhang sarebbe divisa in due. Da una parte c’è Jindong che spinge per cedere subito il club come fatto come lo Jiangsu. Dall’altra c’è Steven che vorrebbe arrivare almeno fino a fine stagione per potere festeggiare un ipotetico scudetto come presidente dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021)vorrebbero dueper il futuro dell’In casasono settimane di riflessione per quanto riguarda la cessione del club da parte di Suning. Bc Partners, Fortress e Pif sono i fondi noti che vorrebbero accaparrarsi il club nerazzurro ma, come riportato da Tuttosport, lasarebbein due. Da una parte c’èche spinge per cedere subito il club come fatto come lo Jiangsu. Dall’altra c’èche vorrebbe arrivare almeno fino a fine stagione per potere festeggiare un ipotetico scudetto come presidente dell’. Leggi su Calcionews24.com

