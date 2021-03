Insulti a Liliana Segre per il vaccino, si indaga per odio razziale. Individuate due persone (Di giovedì 4 marzo 2021) Liliana Segre insultata e minacciata per il vaccino. Aperta un’indagine per odio razziale. Individuate due persone. MILANO – Liliana Segre insultata e minacciata per il vaccino. La foto della somministrazione del vaccino alla senatrice a vita era stata pubblicata sui social. Purtroppo in molti hanno augurato la morte alla Segre con commenti irripetibili. La Procura di Milano ha aperto un’indagine per risalire ai responsabili di questi commenti. L’accusa è quella di odio razziale. Liliana Segre minacciata Liliana Segre ancora una volta nel mirino degli haters. La senatrice a ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021)insultata e minacciata per il. Aperta un’indagine perdue. MILANO –insultata e minacciata per il. La foto della somministrazione delalla senatrice a vita era stata pubblicata sui social. Purtroppo in molti hanno augurato la morte allacon commenti irripetibili. La Procura di Milano ha aperto un’indagine per risalire ai responsabili di questi commenti. L’accusa è quella diminacciataancora una volta nel mirino degli haters. La senatrice a ...

