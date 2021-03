Infezione da Papilloma virus | come prevenirla e scoprirne gli effetti nella donna

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’International HPV Awareness Day (4 marzo) è la giornata dedicata a sensibilizzare tutte le persone sulle infezioni da HPV, sigla che raccoglie i diversi ceppi diumano. Nei confronti di questo, potenzialmente responsabile di oltre 6500 casi di tumore in Italia ogni anno, occorre puntare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce delle lesioni del collo dell’utero. Due armi semplici che, con l’educazione e la conoscenza, possono aiutare tutte le donne (e non solo loro) a mantenersi in salute. L’obiettivo è far sì che il nostro Paese segua quanto sta avvenendo in Australia. “L’Australia entro il 2035 diventerà il primo Paese al mondo a eliminare i tumori causati dall’HPV mentre il Canada raggiungerà l’obiettivo nel 2040 – spiega Walter Ricciardi, Presidente della Mission Board for Cancer della Commissione Europea. ...