Incontro a Udine sulla Sicurezza in città

Si è tenuto a Palazzo D'Aronco un Incontro, convocato dal Sindaco Pietro Fontanini, tra i l'Amministrazione e i rappresentanti delle categorie economiche sul tema della Sicurezza in città. Oltre al Primo Cittadino, sono intervenuti gli Assessori Alessandro Ciani, Maurizio Franz e Francesca Laudicina, il Comandante della Polizia Locale Eros Del Longo, il Presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan, il Presidente di Confesercenti Udine Marco Zoratti, il Presidente provinciale di Confartigianato Graziano Tilatti e e il Presidente di CNA Udine Luca Tropina. "Ho ritenuto di convocare questa riunione – ha spiegato il Sindaco – a seguito della violenta rissa che si è verificata venerdì scorso in via Vittorio Veneto e per la quale sono in corso le indagini per ...

