Incidente per Orietta Berti dietro le quinte di Sanremo 2021: “Per questo ero emozionatissima” (Foto) (Di giovedì 4 marzo 2021) Orietta Berti in collegamento con Storie Italiane dalla sua stanza d’albergo riceve tutti gli applausi dopo l’esibizione al festival di Sanremo 2021 (Foto). emozionatissima al suo ingresso sul palco Orietta Berti ha spiegato il motivo: un piccolo Incidente. Con il suo abito di paillettes e i tacchi altissimi la cantante che vanta ben 55 anni di carriere ma era assente dal festival da 29 anni ha rischiato di non entrare. “Ero emozionatissima perché quando sono entrata sono scivolata dietro le quinte e per fortuna c’era un signore che mi ha recuperata”. Orietta non riesce a tenere i segreti ma ci tiene anche a spiegare il perché di quella sua evidente emozione nei primi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021)in collegamento con Storie Italiane dalla sua stanza d’albergo riceve tutti gli applausi dopo l’esibizione al festival di).al suo ingresso sul palcoha spiegato il motivo: un piccolo. Con il suo abito di paillettes e i tacchi altissimi la cantante che vanta ben 55 anni di carriere ma era assente dal festival da 29 anni ha rischiato di non entrare. “Eroperché quando sono entrata sono scivolatalee per fortuna c’era un signore che mi ha recuperata”.non riesce a tenere i segreti ma ci tiene anche a spiegare il perché di quella sua evidente emozione nei primi ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente per Indagini sulla scatola nera dell'auto di Tiger Woods ...dello sceriffo della contea di Los Angeles vuole andare a fondo sull'incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto il campione di golf. Tanto che ha deciso di emettere un mandato di perquisizione per ...

Scampato alla tragedia della Chapecoense sopravvive a un incidente in autobus con 21 vittime Tra l'altro, nello schianto Tumiri non solo riuscì a salvarsi, ma addirittura con una torcia leggera riuscì a fare le segnalazioni per guidare i soccorsi sul luogo dell'incidente . Secondo quanto ...

Dato per morto dopo un incidente, si sveglia un attimo prima dell'autopsia IL GIORNO AMBULANZA FUORI STRADA, QUATTRO FERITI, UNO E' GRAVE Un incidente stradale stanotte ha coinvolto a Pescara una ambulanza della Croce Rossa che per cause che sono in corso di accertamento si è andata a schiantare contro un muretto in cemento ai lati dell ...

Nuova Iside: revocati gli arresti all’armatore della petroliera Vulcanello Il tribunale del Riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza con cui il Gip aveva disposto gli arresti domiciliari per l'armatore della motonave Vulcanello Raffaele Brullo che era stato arrestato nell ...

