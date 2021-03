In restauro il portone d’ingresso di Palazzo de Nordis a Cividale del Friuli

Leggi su udine20

(Di venerdì 5 marzo 2021) E’ iniziato da pochi giorni un altro intervento migliorativo sudevoluto dal Comune didel. Si tratta deldelal prestigiosoche si affaccia su Piazza Duomo. Ilrisale ai primi del Novecento ed è opera del noto architetto Domenico Rupolo di Caneva di Sacile (1861 – 1945) che, in quel periodo, fu chiamato a ristrutturare ile progettare gli allestimenti interni per le collezioni d’arte civiche. La foggia delriprende gli stili più cari al Rupolo (neogotico, neorinascimentale, neoclassico ecc.) che applicava creativamente nelle sue opere, associati alle novità del liberty. É eseguito in essenza di larice con ...