In Myanmar sono morte almeno 38 persone durante le manifestazioni (Di giovedì 4 marzo 2021) Mercoledì, in Myanmar, almeno 38 persone sono morte durante le manifestazioni contro la giunta militare, in cui l’esercito ha sparato contro la folla. I colpi sparati dai militari non avrebbero risparmiato – fa sapere Save The Children – nemmeno 4 bambini. L’Onu parla di «brutalità sistematica» e considera la giornata di ieri il «giorno più sanguinoso» dal colpo di stato del primo febbraio. Da allora più di 50 persone sono morte durante i cortei e gli scontri dei manifestanti con le forze dell’ordine, diventati più frequenti negli ultimi giorni. Secondo le ultime notizie anche Deng Jia Xi, meglio nota come Angel, la ballerina e campionessa di taekwondo di 19 anni che si era unita ai dimostranti nelle ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 marzo 2021) Mercoledì, in38lecontro la giunta militare, in cui l’esercito ha sparato contro la folla. I colpi sparati dai militari non avrebbero risparmiato – fa sapere Save The Children – nemmeno 4 bambini. L’Onu parla di «brutalità sistematica» e considera la giornata di ieri il «giorno più sanguinoso» dal colpo di stato del primo febbraio. Da allora più di 50i cortei e gli scontri dei manifestanti con le forze dell’ordine, diventati più frequenti negli ultimi giorni. Secondo le ultime notizie anche Deng Jia Xi, meglio nota come Angel, la ballerina e campionessa di taekwondo di 19 anni che si era unita ai dimostranti nelle ...

