In Liguria dimezzata l'incidenza del Covid sugli over 80, ma aumentano i ricoveri. Toti: "Zona gialla anche la prossima settimana, Ponente escluso" (Di giovedì 4 marzo 2021) Gratarola, responsabile ligure dei dipartimenti di emergenza: "Possibile aumento dei pazienti nelle terapie intensive". Salta il ritorno alla normalità per alcuni reparti che avrebbero dovuto a breve riconvertire i letti Covid. Vaccinazione: ad oggi sono stati somministrati 126.594 vaccini su 202.780 consegnati

