In lavorazione l’erede del Moto 360 | nuovo smartwatch Wear OS

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021) Negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni circa l’arrivo sul mercato di unrola dotato del processore Snapdragon4100. Come riportato da ‘9to5google.com‘, il nome ufficiale del dispositivo ancora non si conosce, ma, durante una presentazione, un utente su ‘Reddit’ ha diffuso un’immagine che potrebbe essere associata a questo prossimo modello. Qualora il leak trapelato dovesse essere reale, si tratterebbe di un grande passo in avanti per quanto concerne le prestazioni. Lo Snapdragon 4100 corrisponde all’ultimo processore che Qualcomm (famosa società americana di ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazionicon sede a San Diego) ha progettato per gli. Circa qualche giorno fa si è discusso di tre nuovi...