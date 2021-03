In Italia chi è stato positivo al coronavirus riceverà una sola dose di vaccino (Di giovedì 4 marzo 2021) (foto: chinaphotographer via Getty Images)Il ministero della Salute ha appena approvato la possibilità di somministrare una dose sola di vaccino anti Covid-19 alle persone che hanno già avuto l’infezione da coronavirus. L’indicazione è contenuta in una circolare, firmata da Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il ministero. La raccomandazione è che in questo caso il vaccino sia eseguito ad almeno tre mesi di distanza dall’infezione ed entro i sei mesi – anche in linea con le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità che indicava la possibilità di posticipare la vaccinazione fino a sei mesi in chi ha avuto un tampone molecolare positivo al Sars-Cov-2, sia in presenza di sintomi sia nei casi asintomatici, in questo periodo. Ma perché basta una ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) (foto: chinaphotographer via Getty Images)Il ministero della Salute ha appena approvato la possibilità di somministrare unadianti Covid-19 alle persone che hanno già avuto l’infezione da. L’indicazione è contenuta in una circolare, firmata da Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il ministero. La raccomandazione è che in questo caso ilsia eseguito ad almeno tre mesi di distanza dall’infezione ed entro i sei mesi – anche in linea con le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità che indicava la possibilità di posticipare la vaccinazione fino a sei mesi in chi ha avuto un tampone molecolareal Sars-Cov-2, sia in presenza di sintomi sia nei casi asintomatici, in questo periodo. Ma perché basta una ...

