In Emilia-Romagna si vaccinano pochi insegnanti: colpa della reputazione di AstraZeneca (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – Ancora troppo poche prenotazioni degli insegnanti in Emilia-Romagna, anche per colpa della reputazione del vaccino AstraZeneca destinato al personale della scuola. Questa l'ipotesi di Fabio Maria Vespa, presidente della Fimmg dell'Emilia-Romagna, che se la prende con le fake news sul vaccino sviluppato all'Università di Oxford. "Le campagne contro questo vaccino sono veramente immotivate, senza senso, antiscientifiche, inaccettabili", scandisce Vespa, intervistato oggi da Trc. "Sinceramente- aggiunge- mi dispiacerebbe se il personale della scuola italiana cascasse in queste fake, sarebbe veramente assurdo perché la scuola è il luogo della cultura, non dell'ignoranza. Basta guardare i dati in Scozia, in Inghilterra. Sono assolutamente rassicuranti e importanti. Questo vaccino è un ottimo vaccino e se non ne avessi fatto un altro lo farei subito", assicura ancora il rappresentante dei medici di base.

