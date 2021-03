Imprese allo stremo. Ma sui ristori Draghi non ha fretta. Avanti adagio sul decreto Sostegni. Gli aiuti erogati entro il 30 aprile (Di giovedì 4 marzo 2021) Altri due miliardi per i vaccini, stop ai licenziamenti fino a fine giugno e proroga della Cig Covid per tutto l’anno. Sospensione dell’invio di nuove cartelle per altri due mesi. aiuti alle Imprese sì, ma entro il 30 aprile. Sono alcune delle misure indicate in una ipotesi preliminare del decreto Sostegno che sarà oggetto di riunioni continue in settimana per approdare a un testo condiviso entro 7-10 giorni. Il provvedimento, per cui è stato autorizzato nel precedente governo uno scostamento di 32 miliardi di euro, “vedrà la luce auspicabilmente entro la prossima settimana”, ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti. Per i vaccini si delinea in una prima fase l’intervento dei medici di famiglia mentre in una seconda fase sarebbero coinvolte anche le farmacie. Il nuovo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Altri due miliardi per i vaccini, stop ai licenziamenti fino a fine giugno e proroga della Cig Covid per tutto l’anno. Sospensione dell’invio di nuove cartelle per altri due mesi.allesì, mail 30. Sono alcune delle misure indicate in una ipotesi preliminare delSostegno che sarà oggetto di riunioni continue in settimana per approdare a un testo condiviso7-10 giorni. Il provvedimento, per cui è stato autorizzato nel precedente governo uno scostamento di 32 miliardi di euro, “vedrà la luce auspicabilmentela prossima settimana”, ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti. Per i vaccini si delinea in una prima fase l’intervento dei medici di famiglia mentre in una seconda fase sarebbero coinvolte anche le farmacie. Il nuovo ...

