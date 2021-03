Ilenia uccisa, due arresti: l'ex marito e il sicario traditi da telefono e video (Di giovedì 4 marzo 2021) Tiziana Paolocci Secondo i pm sono il mandante e l'esecutore. A incastrarli i tabulati e le telecamere in strada Un alibi confezionato nel dettaglio, un movente di natura economica, un rancore profondo che l'aveva spinto spesso a minacciare di morte l'ex moglie davanti a testimoni. Gli investigatori della squadra mobile di Ravenna e i colleghi dello Sco di Roma sono sempre stati convinti che il mandante dell'omicidio di Ilenia Fabbri fosse il marito Claudio Nanni. E ieri, dopo un mese di serrate indagini, hanno tirato le somme e messo insieme le prove necessarie per sbatterlo in prigione insieme al killer, che materialmente ha compiuto il delitto. Si tratta di Pierluigi Barbieri, anche lui 53enne, pluripregiudicato residente a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Per entrambi l'accusa è concorso nell'omicidio aggravato di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Tiziana Paolocci Secondo i pm sono il mandante e l'esecutore. A incastrarli i tabulati e le telecamere in strada Un alibi confezionato nel dettaglio, un movente di natura economica, un rancore profondo che l'aveva spinto spesso a minacciare di morte l'ex moglie davanti a testimoni. Gli investigatori della squadra mobile di Ravenna e i colleghi dello Sco di Roma sono sempre stati convinti che il mandante dell'omicidio diFabbri fosse ilClaudio Nanni. E ieri, dopo un mese di serrate indagini, hanno tirato le somme e messo insieme le prove necessarie per sbatterlo in prigione insieme al killer, che materialmente ha compiuto il delitto. Si tratta di Pierluigi Barbieri, anche lui 53enne, pluripregiudicato residente a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Per entrambi l'accusa è concorso nell'omicidio aggravato di ...

mebufalino : RT @Agenzia_Ansa: La Polizia di Ravenna ha diffuso un video in cui si vede la macchina del presunto assassino di Ilenia Fabbri che passa ne… - simcopter : RT @Ansa_ER: Uccisa Faenza: Comune tinge di rosso la piazza per Ilenia. Fino all'8 marzo, 'comunità sconvolta' #ANSA - marcymarcy17 : RT @Ansa_ER: Uccisa Faenza: Comune tinge di rosso la piazza per Ilenia. Fino all'8 marzo, 'comunità sconvolta' #ANSA - Ansa_ER : Uccisa Faenza: Comune tinge di rosso la piazza per Ilenia. Fino all'8 marzo, 'comunità sconvolta' #ANSA - annamariamoscar : Omicidio Ilenia Fabbri: come si è giunti all'arresto dell'ex marito e del presunto killer -