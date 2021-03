Il Volo incanta Sanremo | emozionante omaggio a Morricone

Ultime Notizie dalla rete : Volo incanta

ZON.it

... il 2 marzo 2021 L'omaggio a Ennio Morricone del trio Ilè un momento toccante, peccato che al ... Elodiecon il suo spacco, ma quando canta delude: era in playback. Al Sanremo, durante le ...Cosa si nasconde dietro il successo, così evidente di ElodieSanremo Elodie a Sanremo: una ... L'importante è saperla cogliere al. L'unica possibilità, che passa velocissima e non si ferma ...Il 'pittore' Achille Lauro perde colpi di pennello nella seconda serata di questo Festival di Sanremo, dove è entrato da star e rischia di uscire da comparsa. Il ruolo di ospite fisso, la scorsa edizi ...Sanremo 2021, 'Amorino' e 'Patato': la confessione di Fiore e Ama; Sanremo 2021, Elodie 'the woman in red' Sanremo 2021, all'Ariston debutta il pubblico di palloncini; Sanremo, ec ...