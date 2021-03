Il Volo, com’è morto il papà di Ignazio Boschetto (Di giovedì 4 marzo 2021) Il trio de Il Volo si è esibito sulle note di Morricone al Festival di Sanremo 2021. Qualche giorno fa, un terribile lutto ha colpito Ignazio Boschetto. L’esibizione de Il Volo Nella serata di ieri hanno incantato sul palco del Festival di Sanremo 2021. Il trio de Il Volo, diretto da Andrea Morricone, ha celebrato il grande maestro Ennio Moricone sulle note di Your Love. Un’anteprima, anche, del concerto-evento del trio, che si terra il prossimo giungo, dal titolo Il Volo tribute to Ennio Morricone. Una performance che assume un significato particolare, arrivata a pochi giorni dalla triste dipartita di Vito Boschetto, papà di Ignazio. La famiglia ha voluto mantenere il riserbo e, in rispetto a tale scelta, il ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il trio de Ilsi è esibito sulle note di Morricone al Festival di Sanremo 2021. Qualche giorno fa, un terribile lutto ha colpito. L’esibizione de IlNella serata di ieri hanno incantato sul palco del Festival di Sanremo 2021. Il trio de Il, diretto da Andrea Morricone, ha celebrato il grande maestro Ennio Moricone sulle note di Your Love. Un’anteprima, anche, del concerto-evento del trio, che si terra il prossimo giungo, dal titolo Iltribute to Ennio Morricone. Una performance che assume un significato particolare, arrivata a pochi giorni dalla triste dipartita di Vitodi. La famiglia ha voluto mantenere il riserbo e, in rispetto a tale scelta, il ...

tvsorrisi : Tutta l'emozione e la meraviglia in tre grandi voci! Grazie Il Volo #Sanremo2021 - Agenzia_Ansa : Il Volo e l'omaggio a Ennio Morricone #sanremo2021 #ANSA - Adnkronos : Il Volo e l'omaggio a Ennio Morricone per #SANREMO2021 - hstylesisjagger : RT @SocialArtistOF: ?? Il Volo ricorda e omaggia Ennio Morricone #Sanremo2021 - hstylesisjagger : RT @tanzistefania2: Qualcuno dei partecipanti si è lamentato per l'acustica del Teatro Ariston. Da notare bene la distanza dei microfoni me… -

Ultime Notizie dalla rete : Volo com’è Aerei, la continuità territoriale in Europa e quei voli pagati 3.500 euro a passeggero Corriere della Sera