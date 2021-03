Il virus dentro il Pd (di Giulio Gambino) (Di giovedì 4 marzo 2021) Se quel palco potesse parlare. Tutto era già scritto: lo scorso settembre, alla festa dell’unità di Modena, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini diceva al popolo del Pd riunitosi per ascoltarlo una sera di settembre: “Se Renzi vuole, che rientri pure!”. Nel rispondere a questa mia domanda, modesto moderatore di quel dibattito a cui parteciparono anche l’allora ministro Francesco Boccia e la senatrice Roberta Pinotti, Bonaccini illustrò la sua visione: non intendeva certo che Renzi dovesse tornare lì per lì nel Pd. Ma la naturalezza di quelle parole rivelava il suo pensiero reale sulla vicenda: ‘Renzi è già qui con noi, che rientri o meno è ininfluente, un fatto formale’. Oggi, sei mesi dopo, a marzo 2021 la crisi interna al Pd si è consumata e sono arrivate le dimissioni di Zingaretti. Ma la accelerazione con cui sono avvenuti i fatti ha un che di spaventoso. In primo ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Se quel palco potesse parlare. Tutto era già scritto: lo scorso settembre, alla festa dell’unità di Modena, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini diceva al popolo del Pd riunitosi per ascoltarlo una sera di settembre: “Se Renzi vuole, che rientri pure!”. Nel rispondere a questa mia domanda, modesto moderatore di quel dibattito a cui parteciparono anche l’allora ministro Francesco Boccia e la senatrice Roberta Pinotti, Bonaccini illustrò la sua visione: non intendeva certo che Renzi dovesse tornare lì per lì nel Pd. Ma la naturalezza di quelle parole rivelava il suo pensiero reale sulla vicenda: ‘Renzi è già qui con noi, che rientri o meno è ininfluente, un fatto formale’. Oggi, sei mesi dopo, a marzo 2021 la crisi interna al Pd si è consumata e sono arrivate le dimissioni di Zingaretti. Ma la accelerazione con cui sono avvenuti i fatti ha un che di spaventoso. In primo ...

"Io voglio lanciare un appello al governo Draghi. Quando si vive dentro le città da amministratori quali sono le priorità lo capisci subito. Le priorità assolute sono due: fermare la pandemia (quindi ...

