Il sindaco-medico di Militello fa i tamponi agli studenti | Tutti in campo

AGI - "Il medico io l'ho sempre immaginato accanto alla gente. In politica e da sindaco continuo ad avere questa stessa visione di vicinanza alla comunità, alle persone". Parla con l'AGI Giovanni Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania, il paese che ha dato i natali a Pippo Baudo. Il primo cittadino ha scelto di scendere in campo nella lotta al Covid-19. Lo ha fatto già nei mesi scorsi, quando con mascherina, tuta, guanti e calzari, ha effettuato i tamponi ai tanti suoi compaesani. E continua a farlo adesso. "Perché monitorare costantemente la situazione - spiega - significa evitare il diffondersi della malattia". Con la stessa attenzione per la sicurezza e la medesima passione, ora si aggira tra gli studenti per sottoporli al test. Obiettivo tenere alta la ...

