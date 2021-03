Il salto di classe: Agostini come Rossi, Hailwood alla Marquez? (Di giovedì 4 marzo 2021) La recente scomparsa di Fausto Gresini ha riproposto l'interrogativo sul perché alcuni piloti, anche di gran qualità, si siano limitati a gareggiare nelle piccole cilindrate non salendo di categoria. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 marzo 2021) La recente scomparsa di Fausto Gresini ha riproposto l'interrogativo sul perché alcuni piloti, anche di gran qualità, si siano limitati a gareggiare nelle piccole cilindrate non salendo di categoria. ...

ilgiornale : Strati, classe '90, lavora per potersi allenare. Iapichino, 2002, vale già un milione di euro… - CircoloIi : #PoesieSID4 Classe VC Un gatto che dormiva nella lettiera Stava a guardare una giocoliera, saltò e ruppe un vaso p… - i_omero : @MuseCAMPANIA LA CAVALLETTA GIULIETTA Un giorno la cavalletta Giulietta, saltò dalla soffitta alla cameretta; la v… - ACCAsoftware : #Ecobonus 110%: come fare l'APE convenzionale. Ecco tutto quello che devi sapere per redigere l'APE convenzionale e… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: #LBDVNEXTGEN - ???? #Vicenza, Jacopo #DaRiva stupisce e convince ?? Alla scoperta del classe 2000 di proprietà dell’#Atalan… -