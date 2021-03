Il regista a cui la Juventus non ha mai smesso di pensare (Di giovedì 4 marzo 2021) La Juventus lavora al futuro con sguardo rivolto al mercato: tra le priorità c’è quella di acquistare un centrocampista Non solo Locatelli, che piace da tempo e per il quale ci sarà più di un tentativo per l’estate. La Juventus, per rinforzare il centrocampo, torna a pensare a Jorginho. Lo scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 marzo 2021) Lalavora al futuro con sguardo rivolto al mercato: tra le priorità c’è quella di acquistare un centrocampista Non solo Locatelli, che piace da tempo e per il quale ci sarà più di un tentativo per l’estate. La, per rinforzare il centrocampo, torna aa Jorginho. Lo scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

