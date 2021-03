Il protocollo Covid per la sicurezza sul lavoro potrebbe cambiare a breve (Di giovedì 4 marzo 2021) Anche se l’Italia (così come il resto del Mondo) non riesce a liberarsi della morsa della pandemia, il protocollo Covid deve essere necessariamente aggiornato. È quanto ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del tavolo, organizzato da Andrea Orlando, con le parti sociali. Si tratta di quel documento, redatto e firmato dieci mesi fa, contenente tutte le regole di sicurezza (anche sul lavoro) nel nostro Paese. E ora, alla luce dell’arrivo dei vaccini, il tutto deve essere modificato e reso più attuale. protocollo Covid in Italia, Speranza chiede un aggiornamento Secondo quanto riportato da AdnKronos, nel corso dell’incontro Roberto Speranza ha sottolineato come il protocollo Covid sulla sicurezza sul ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Anche se l’Italia (così come il resto del Mondo) non riesce a liberarsi della morsa della pandemia, ildeve essere necessariamente aggiornato. È quanto ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del tavolo, organizzato da Andrea Orlando, con le parti sociali. Si tratta di quel documento, redatto e firmato dieci mesi fa, contenente tutte le regole di(anche sul) nel nostro Paese. E ora, alla luce dell’arrivo dei vaccini, il tutto deve essere modificato e reso più attuale.in Italia, Speranza chiede un aggiornamento Secondo quanto riportato da AdnKronos, nel corso dell’incontro Roberto Speranza ha sottolineato come ilsullasul ...

Ultime Notizie dalla rete : protocollo Covid Il carrarino Irama ancora in gara e terzo in classifica ... eseguito dopo quello rapido di due membri dello staff del cantante, Irama come da protocollo è ... dedicata alla raccolta fondi della Protezione Civile per l'emergenza Covid - 19. La sua musica è un ...

Deputata si fa un selfie alla Camera mentre parlano i ministri Lamorgese e Giorgetti Deputata fa il selfie mentre si parla di migranti e Covid Mentre la deputata è intenta a farsi un bel selfie , alla Camera si parla dell'incremento ...e asilo con l'obiettivo di superare il protocollo ...

Protocollo Covid: il Consiglio di Lega si riunisce d'urgenza

Vaccini, Orlando: Inail darà supporto con rete ambulatori istituti
Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Ringrazio il direttore dell'INAIL, presente oggi, che ha dato disponibilità a fornire il supporto con la rete di ambulatori ...

