Il piano di Vucic | una diplomazia del vaccino serba per i Balcani

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’attivazione in tempi utili della campagna di vaccinazione di massa e il ricorso ad una pluralità di rifornitori, in primis Russia e Cina, hanno permesso all’insospettabile Serbia di protagonizzare e dominare il panoramaco in termini organizzativi e di disponibilità di dosi pro capite. Le potenzialità e le opportunità offerte da questo prezioso surplus sono InsideOver.

...delCovax per il vaccino agli stati a basso reddito, ma Belgrado nei mesi scorsi - grazie a una maggiore disponibilità finanziaria e ai buoni rapporti del presidente Aleksandarcon i ...... associazioni e fondazioni per una distribuzione equa dei vaccini sulglobale affinché i ... Sarebbe stato infatti lo stesso presidente serbo Aleksandara distribuire un primo lotto di 8mila ...(ANSA) - BELGRADO, 27 FEB - Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto scioccato dall'dea dei leader europei di istituire un 'passaporto vaccinale' per il Covid, una decisione che sarebbe a suo a ...Il successo della campagna di vaccinazione contro la pandemia Covid19 offre alla Serbia un maggior peso geopolitico, non solo nei Balcani.