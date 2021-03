Il PD è rimasto senza segretario, Nicola Zingaretti si è dimesso (Di giovedì 4 marzo 2021) Improvvisa cambio di scenario nella politica italiana: Nicola Zingaretti si è dimesso. “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 4 marzo 2021) Improvvisa cambio di scenario nella politica italiana:si è. “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la L'articolo proviene da Leggilo.org.

