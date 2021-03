Il papa in Iraq e i suoi cristiani. La ricostruzione di padre Sale (Di giovedì 4 marzo 2021) papa Francesco realizza il sogno proibito a Giovanni Paolo II da Saddam Hussein e domani parte alla volta dell’Iraq. Nel numero de La Civiltà Cattolica che uscirà nelle ore della sua permanenza irachena il gesuita padre Giovanni Sale, autorevolissimo studioso delle questioni relative a quel mondo, scrive un nuovo importante articolo sulla storia dei cristiani in Iraq: “Senza cristiani il mondo arabo musulmano non sarà più lo stesso: rischia di diventare totalitario e asservito alla volontà di tiranni di turno. In realtà, ciò a cui oggi assistiamo è una vera e propria riconfigurazione etnico-religiosa della regione – questo è vero sia per l’Iraq sia per la Siria –, una sorta di pulizia etnica a danno di tutte le minoranze, dove il fattore religioso ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021)Francesco realizza il sogno proibito a Giovanni Paolo II da Saddam Hussein e domani parte alla volta dell’. Nel numero de La Civiltà Cattolica che uscirà nelle ore della sua permanenza irachena il gesuitaGiovanni, autorevolissimo studioso delle questioni relative a quel mondo, scrive un nuovo importante articolo sulla storia deiin: “Senzail mondo arabo musulmano non sarà più lo stesso: rischia di diventare totalitario e asservito alla volontà di tiranni di turno. In realtà, ciò a cui oggi assistiamo è una vera e propria riconfigurazione etnico-religiosa della regione – questo è vero sia per l’sia per la Siria –, una sorta di pulizia etnica a danno di tutte le minoranze, dove il fattore religioso ...

