Il palloncino a forma di pene? A Striscia spunta un nuovo video | promessa brutale e bomba su Sanremo | trema la Rai | Guarda

(Di giovedì 4 marzo 2021) Scalda i motori,la Notizia. Già, il tg satirico di Canale 5, quando c'è il Festival di, per tradizione e da decenni si scatena. Retroscena, indiscrezioni, accuse di vario tipo: insomma, la squadra di Antonio Ricci picchia sempre durissimo contro l'osso più duro che la concorrenza, ovvero la Rai, offre nell'arco del palinsesto annuale. E si diceva:scalda i motori. Già, perché nella seconda serata del Festival, come è noto, ha tenuto e tiene banco il caso deldicon tanto di testicoli piazzato su una poltroncina nella platea dell'Ariston. Il teatro, senza pubblico, era stato riempito di palloncini. E tra questi, appunto, anche quello che tanto imbarazzo sta creando in Rai. Unche secondo Franco Bechis ...

RollingStoneita : A #Sanremo in platea c’è un palloncino a forma di pene #Sanremo2021 #3marzo - fanpage : Spunta palloncino a forma di pene tra il 'pubblico' di #Sanrem2021 - zazoomblog : Il palloncino a forma di pene? A Striscia spunta un nuovo video: promessa brutale e bomba su Sanremo trema la Rai… - vomitavoalcess0 : RT @pr0bl3mms: immaginate vincere un golden globe e dopo 3 giorni trovarti a cantare davanti ad un palloncino a forma di cazzo #Sanremo2021 - iamclap_ : RT @pr0bl3mms: immaginate vincere un golden globe e dopo 3 giorni trovarti a cantare davanti ad un palloncino a forma di cazzo #Sanremo2021 -

Lo fa per ironizzare sulfallica presente in platea, che è già diventato virale sui social. "Capire perché questa cosa sia lì in mezzo non lo sappiamo. Abbiamo fatto una cazzata ...Fiorello, dopo aver dato uno sguardo ai social infiammati dalla presunta presenza di undi fallo, si diverte a prendere in giro il suo amico Amadeus. 'Pare che ci sia un...A questo punto Elodie si gira verso il pianista e si rivolge a lui: La cantante, con gli occhi lucidi, ha parlato della sua difficile infanzia e del potere dei sogni. Elodie, 30 anni, cantante. Ho con ...Centinaia di palloncini colorati e sorridenti hanno riempito le sedie vuote del teatro Ariston nella seconda serata di Sanremo, ma uno in particolare, dalla chiara forma fallica, ha scatenato l'ironia ...