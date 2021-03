Il Napoli va in giro nei campi di Serie A vestita da provinciale (Di giovedì 4 marzo 2021) Di Lorenzo in Lorenzo, la voglia e la cazzimma dei singoli contro l’insalata tattica. Il cambio del centrale e l’apoteosi della resa della ragione. “Ma comm’è? Arbitra Valeria Marini? “- “No, Valerio Marini” – ” Ma come si chiama proprio Valerio Marini? Che cosa buffa” Azz isso? ‘O problema che quell’altro si chiama Mazzoleni…. Se il Sassuolo era davvero poco più di una bella squadra di provincia, ce ne faceva sette in scioltezza. Invece siamo stati capaci di vincerla e di regalargli il pari. Io non capisco di pallone ma me ne sto intendendo assai di…Gastrite! Elmas lanciato in campo tipo “Guagliò vai, vir si te mettono ‘a fa qualcosa” Ghoulam lasciato in panchina… Il cruciverba gattusiano. Poet Zielinski, Fabian il mancino d’elite, Lorenzo, il Dalì di Frattamaggiore. Insomma, artisti prestati ad esposizioni da bancarella. Ma abbiamo la squadra scarsa eh? Alex Magno ci ha tenuti in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Di Lorenzo in Lorenzo, la voglia e la cazzimma dei singoli contro l’insalata tattica. Il cambio del centrale e l’apoteosi della resa della ragione. “Ma comm’è? Arbitra Valeria Marini? “- “No, Valerio Marini” – ” Ma come si chiama proprio Valerio Marini? Che cosa buffa” Azz isso? ‘O problema che quell’altro si chiama Mazzoleni…. Se il Sassuolo era davvero poco più di una bella squadra di provincia, ce ne faceva sette in scioltezza. Invece siamo stati capaci di vincerla e di regalargli il pari. Io non capisco di pallone ma me ne sto intendendo assai di…Gastrite! Elmas lanciato in campo tipo “Guagliò vai, vir si te mettono ‘a fa qualcosa” Ghoulam lasciato in panchina… Il cruciverba gattusiano. Poet Zielinski, Fabian il mancino d’elite, Lorenzo, il Dalì di Frattamaggiore. Insomma, artisti prestati ad esposizioni da bancarella. Ma abbiamo la squadra scarsa eh? Alex Magno ci ha tenuti in ...

