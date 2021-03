Il monologo di Elodie a Sanremo tra le lacrime, dalla povertà del Quartaccio agli studi mancati fino al successo (video) (Di giovedì 4 marzo 2021) Il monologo di Elodie a Sanremo, arrivato a seconda serata inoltrata, è stato uno dei momenti con cui la cantante ha deciso di raccontarsi al pubblico. Nell’edizione in cui tutti sostengono di portare loro stessi sul palco – come se questo bastasse a fare uno show – il monologo di Elodie ha quantomeno il pregio di essere una storia autentica e non una banale invenzione autoriale. La sua storia è nota, era già stata raccontata più volte dalla cantante in diverse interviste, ma il monologo di Elodie a Sanremo ha dato una forma e una dimensione più emotiva al ricordo delle sue origini, non fosse altro per il prestigioso palcoscenico da cui può evocarlo adesso con un grande senso di riscatto. Dal Quartaccio all’Ariston, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Ildi, arrivato a seconda serata inoltrata, è stato uno dei momenti con cui la cantante ha deciso di raccontarsi al pubblico. Nell’edizione in cui tutti sostengono di portare loro stessi sul palco – come se questo bastasse a fare uno show – ildiha quantomeno il pregio di essere una storia autentica e non una banale invenzione autoriale. La sua storia è nota, era già stata raccontata più voltecantante in diverse interviste, ma ildiha dato una forma e una dimensione più emotiva al ricordo delle sue origini, non fosse altro per il prestigioso palcoscenico da cui può evocarlo adesso con un grande senso di riscatto. Dalall’Ariston, ...

RaiNews : #Sanremo2021 'Vengo da un quartiere di periferia di Roma, una borgata, un quartiere difficile. Non avevamo l'acqua… - VanityFairIt : «Sono stata la prima ad avere un pregiudizio su me stessa. Quello che mi ha insegnato la vita e la musica è che non… - Corriere : Il monologo di Elodie: Senza acqua calda, non arrivavo a fine mese, ma non ho mai smesso di sognare - merthurlover : Raga ma perché hanno relegato il monologo di Elodie così tardi? Era da mandare in prima serata, con un pubblico pi… - robyperilli : Il monologo di Elodie mi ha commossa! Brava Elodie -