Il meteo è il vero arbitro della contesa tra Luna Rossa e Te Rehutai

(Di venerdì 5 marzo 2021) La variabilità delle condizioninei diversi giorni di regata faranno da agobilancia per chi vincerà l'America's Cup 2021. In questi giorni di apparente calma ad Auckland, fatte di giornate di allenamento e raccolte di dati software, sono le trasmissioni tv, gli articoli di giornale e i dibattiti tra gli appassionati di vela a riscaldare i circoli e le banchine : Foil a "T" o a "Y" rovesciata, vele, configurazioni degli scafi, aerodinamicità, fiocchi e in questi ultimi giorni il "code zero". Un continuo arrovellarsi il cervello per chi è più bello !!! Le certezze sono che : con vento sostenuto dai 13 nodi di vento in su Teraggiunge tranquillamente i 50 nodi di velocità stabilmente, con picchi che possono arrivare a 60 nodi. Sostanzialmente perché è stato scelto progettualmente per un profilo ottimizzato per le ...

ilgiovanerajah : @abonni61 Vero, il meteo - vaniatoni2 : Pronti a segnare ?? ?? ? Lo sapete vero che i primi 12 giorni di marzo si svela il #meteo di tutto l'anno? O almen… - Ossmeteobargone : RT @flash_meteo: Quanto c'è di vero nel detto popolare 'non nevica bene se dalla Corsica non viene' ? Sul sito una news sull'anali meteo d… - Cristin97215062 : @lori_gianna @giorgio_grandi @79Emmaus @RBarbasso @Aquilottoblu @CristinaShonny @MarcelloAtanas @betyzapi… - RB90878298 : @kru3kru3 @theboss_1908 Queste sono le formazioni del derby d'andata: a voi mancavano Bastoni e Skriniar (che allor… -

Ultime Notizie dalla rete : meteo vero

iLMeteo.it

Autocontrollo ed evoluzione Se èche l'autocontrollo delle seppie denota delle capacità cognitive per nulla banali , rimane da capire che cosa ci sia dietro questo tipo di comportamento. In ...Dopo aver goduto per una settimana abbondate di une proprio anticipo di primavera , Marzo pazzerello ci riserva una sorpresa per il primo fine ...geografiche Come segnalano gli esperti de IlDopo 10' l'Inter si porta in vantaggio con Alexis Sanchez: Romelu Lukaku scambia in area con Alexis Sanchez che fredda il portiere e la infila all'incrocio dei pali. Parma 0, Inter 1. Kurtic salta più ...AGI – Ci risiamo: non aveva fatto in tempo a ricordare (cioè festeggiare, ma non si può dire per non urtare sensibilità minoritarie interne) i cent'anni dello strappo da cui nacque il Pci, che il Pd s ...