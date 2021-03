Il guardaroba sportswear di GQ visto a Pitti Connect

(Di giovedì 4 marzo 2021) Si chiama Dynamic Attitude l'area didedicata alloe all’outdoor. Un territorio aperto al mondo urban e alle sue urgenze stilistiche, che connette i modi della vita metropolitana all’outfit degli sport autentici, dando spazio ai laboratori creativi più vivaci. Uno spazio in cui sono presenti diversi brand, da Save The Duck a Bikkembergs, e che in occasione di(online fino al prossimo 5 aprile), il direttore moda di GQ Italia, Nik Piras ha esplorato per costruire unad hoc. «Nelle ultime stagioni del menswear, è sempre più evidente come i codici di stile delloe dell’abbigliamento outdoor, abbiano man mano invaso ilmaschile più classico e formale», spiega Piras, «Questa rivoluzione ...

Ultime Notizie dalla rete : guardaroba sportswear

GQ Italia

Semplice ma preciso, il nuovoLoro Piana è pensato per essere indossato facilmente in ... Il mondo dello, questa stagione, incontra la femminilità voluttuosa della couture, senza ...Il mondo delloincontra la femminilità voluttuosa della couture, senza perdere funzione ... Ho tanti ricordi legati al brand, come ad esempio ho in mente ildei miei genitori ed è ...Il direttore moda di GQ ha selezionato alcuni pezzi chiave dalla piattaforma della fiera digitale dedicata al mondo urban e agli sport ...Il marchio ha chiamato Katie Grand per celebrare il suo compleanno. In scena un mix di discipline sportive e la rilettura dell’iconico logo ...