(Di giovedì 4 marzo 2021) Ilpotrebbe intervenire perladial produttore automobilistico cinese First Automobiles Group (Faw). Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. “Il Golden Power è una procedura complessa che si attiva quando i fatti avvengono. La questione oggettivamente potrebbe essere materia che interessa il Golden Power. Questo non L'articolo

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Governo valuta di bloccare la cessione di Iveco ai cinesi: Il Governo potrebbe intervenire per… - CalcioFinanza : Il Governo valuta di bloccare la cessione di Iveco ai cinesi - Alex_Bi_noCi : @TeresaBellanova @matteorenzi avete fondato un partito di 4 gatti in parlamento voltando le spalle a chi vi aveva v… - GDebessai : @KjetilTronvoll Lei sotto valuta il governo Etiope, Giovanni e forte lasci fare al governo Etiope quello che devono fare, - scimmiaintesta : @l_angiolini @matteorenzi La violenza di un governo che ci sta distruggendo come la valuta lei? Senza rispetto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo valuta

QUOTIDIANO.NET

Le nuove misure per arginare il virus Intanto ilpotrebbe stringere ulteriormente le maglie del Dpcm approvato solo due giorni fa. Una delle ipotesi che siin queste ore è quella di ......famiglie sono solo alcune delle novità del Decreto Sostegno A Palazzo Chigi i vertici di... Sianche di ripristinare, ha spiegato la ministra Bonetti , 'il diritto allo smart working' in '...Il Governo potrebbe intervenire per bloccare la cessione di Iveco al produttore automobilistico cinese First Automobiles Group (Faw). Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Gio ...Il raid effettuato lo scorso 26 febbraio dagli Stati Uniti contro milizie irachene filo-iraniane nell'est della Siria è stato condotto ...