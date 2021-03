Il governo teme che si raggiungano 40 mila contagi giornalieri

siculiano80 : RT @coniarerivolta: Una forza #lavoro che non teme il #licenziamento è più difficile che accetti condizioni peggiori e riduzione della retr… - coniarerivolta : Una forza #lavoro che non teme il #licenziamento è più difficile che accetti condizioni peggiori e riduzione della… - giubot : RT @LaStampa: La Bundesbank teme l’aumento dei tassi dopo la pandemia: nessun dividendo al governo - paolaparoletta : RT @LaStampa: La Bundesbank teme l’aumento dei tassi dopo la pandemia: nessun dividendo al governo - LaStampa : La Bundesbank teme l’aumento dei tassi dopo la pandemia: nessun dividendo al governo -

Ultime Notizie dalla rete : governo teme

La Nazione

E Guido Bertolaso, consulente della Lombardia per il piano vaccinale,che l'Italia intera, Sardegna esclusa, stia andando "a passi lunghi" verso la zona rossa. Il tema è se ilsia pronto ...C'è chi parla di 'rigurgiti' renziani e chila marginalizzazione del Partito democratico: l'aria a Largo del Nazareno è quella dello ... nonostante il passaggio alcome ministro del Lavoro. ...Con Draghi al Governo ritornerà l’IMU sulla prima casa? Se ne parla con insistenza, facciamo chiarezza. In Italia si torna a parlare di IMU sulla prima casa, cancellata - eccetto che per le abitazioni ...Basta una battuta tra il cardinale Gualtiero Bassetti e Mario Draghi per rendere l' idea del clima in cui si è svolto martedì il consueto bilaterale Italia-Santa Sede in occasione del 92° anniversario ...