Il generale Arpino critica gli sproloqui di Crisanti sull’esercito | sprovveduto e maleducato

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 marzo 2021) AlMario, ex capo di Stato maggiore della Difesa, non è piaciuta l’uscita di AndreasulFigliuolo e i vaccini. Il virologo aveva suggerito di rivolgersi ai dirigenti Amazon piuttosto che a un esperto di logistica dell’esercito come Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario all’emergenza Covid che ha sostituito Domenico Arcuri.: il governo consulti Amazon per distribuire i vaccini, non l’esercito Ecco cosa ha detto: “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione dei vaccini anti-Covid “doveva consultare quelli di Amazon. Non lo avevo detto a caso, Amazon è un gigante nella logistica. Con tutto il rispetto, il nostrodel Genio, in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista. Vi ...