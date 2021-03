LaPresse_news : Il cucciolo di lince rossa ritorna in libertà dopo le cure -

Gazzetta del Sud

Un cucciolo di lince rossa orfano è stato liberato in California dopo un periodo di cure alla San Diego Humane Society. L'animale è stato portato all'associazione da una persona che lo ha trovato abbandonato.