Il caso Måneskin, per il Festival non c’è plagio: «Abbiamo analizzato i brani» (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021: in diretta dalla conferenza stampa di oggi, giovedì 4 marzo. Il caso Maneskin sembra essere giunto al termine. Si tratta di plagio oppure no? Maneskin: plagio o non plagio? Il responso di Sanremo “Abbiamo analizzato ieri i brani – è stato annunciato in conferenza stampa – e in modo informale devo portarvi alcune valutazioni. La conclusione è che non si tratta di plagio. Evito i tecnicismi musicali, ma il punto sta nel fatto che l’accostamento è nel “fuori di testa”, ma melodia e l’incipit sono completamente differenti. L’elemento particolare del brano è il riff, nucleo musicale sempre ripetuto, che diventa la connotazione stilistica. Cosa completamente assente le brano F.D.T. degli Anthony Laszlo. Non c’è plagio armonico, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021: in diretta dalla conferenza stampa di oggi, giovedì 4 marzo. IlManeskin sembra essere giunto al termine. Si tratta dioppure no? Maneskin:o non? Il responso di Sanremo “ieri i– è stato annunciato in conferenza stampa – e in modo informale devo portarvi alcune valutazioni. La conclusione è che non si tratta di. Evito i tecnicismi musicali, ma il punto sta nel fatto che l’accostamento è nel “fuori di testa”, ma melodia e l’incipit sono completamente differenti. L’elemento particolare del brano è il riff, nucleo musicale sempre ripetuto, che diventa la connotazione stilistica. Cosa completamente assente le brano F.D.T. degli Anthony Laszlo. Non c’èarmonico, ...

emanuelacosacco : Dopo averle sentite tutte, nella mia classifica personale staccano Willie Peyote, Ermal Meta, Madame, Fulminacci, M… - mont_eiro_rossi : RT @eddyanselmi: #Sanremo Caso #Måneskin (che non è un caso). Ci sono canzoni che si somigliano, certo. Ci sono sempre state. Parlare di «p… - ehyvera : Non mi ero resa conto di quanto piccoli fossero i Måneskin, ecco spiegato perché si mettono a disegnare cazzi a caso lol - ladansedelavie : boh raga, plagio basato sul nulla e nemmeno proprio plagio secondo me. i giornalistini del cazzo che devono vendere… - HannaHdattolo : A dispetto di chi sono già 10 ore che critica, volevo lasciare qua qualche commento positivo che gente a caso/gente… -