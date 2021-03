Il bollettino di oggi 4 marzo sul Coronavirus in Italia (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo i 20.884 nuovi contagiati e i 347 decessi di ieri l’andamento di oggi dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 4 marzo del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I dati dei contagi suddivisi regione per regione: in Basilicata sono 124 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 119 riguardanti residenti, su un totale di 1.134 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. I Comuni con più casi sono Matera (34), Potenza (21), Montescaglioso (12). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 107 (-4): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 6 in Medicina d’urgenza e 3 in Terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 27 nel reparto di Malattie ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo i 20.884 nuovi contagiati e i 347 decessi di ieri l’andamento didei contagi diincon ildel 4del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I dati dei contagi suddivisi regione per regione: in Basilicata sono 124 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 119 riguardanti residenti, su un totale di 1.134 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. I Comuni con più casi sono Matera (34), Potenza (21), Montescaglioso (12). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 107 (-4): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 6 in Medicina d’urgenza e 3 in Terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 27 nel reparto di Malattie ...

