Il 91enne che voleva cedere il vaccino alla madre di un disabile | Sono sazio di vita

"Se lei è sazia, sta mangiando un panino e ha davanti un bambino affamato, che fa? Non glielo dà? Io ho fatto più o meno una cosa del genere. A maggio compio 91 anni, sto bene, Sono sazio di vita, non ho paura e aspettare ancora un po' non mi costa niente". Giancarlo Dell'Amico non vuole essere chiamato eroe, non chiede riconoscimenti eccessivi per il suo gesto. Il 91enne di Carrara voleva rinunciare alla sua dose di vaccino anti-covid per cederlo alla mamma di un disabile. Al Corriere della sera racconta com'è nata la sua decisione. "Ho letto sulla Nazione l'appello disperato di questa madre che ha un figlio disabile. Lui non può fare il vaccino per motivi medici e lei supplicava ...

