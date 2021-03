Idraulico forestali | Uncem Campania | “Modificare legge regionale che blocca le assunzioni”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCilento-Alburni- “Il consigliodellaintervenga celermente modificando l’articolo 30 della11/1996 che vieta agli Enti montani le nuovenel comparto della forestazione per poi procedere allo stanziamento dei fondi necessari alla stabilizzazione dei lavoratori precari”. A chiederlo è il presidente dell’, Vincenzo Luciano, che martedì pomeriggio ha partecipato al tavolo sul futuro della forestazione inche si è tenuto presso la Regione. Forestazione che in tutto il territoriovede l’impiego presso le Comunità Montane e le Province, di oltre 3mila lavoratori di cui circa 2mila sono assunti con contratto a ...

Scisciano : Campania, lavoratori idraulico-forestali. Pellegrino (IV):”La stabilizzazione è un atto dovuto”: Il Capogruppo di I… - InfoCilentoWeb : #Campania, Pellegrino su idraulico-forestali: stabilizzazione atto dovuto #TommasoPellegrino… - zazoomblog : Idraulico forestali Pellegrino: “Operai risorsa per aree interne la Regione punti alla stabilizzazione” -… -

