Ibra: “Sinisa mi chiamava tutti i giorni per raggiungerlo al Bologna” (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ha cantato questa sera insieme al suo amico Sinisa Mihajlovic, Rosario Fiorello e Amadeus a Sanremo. Poco prima si è parlato della carriera dei due calciatori: Chi è l’avversario più forte incontrato da Zlatan Ibrahimovic in campo? “Sinisa Mihajlovic. Paolo Maldini, che è sempre stato onesto. Poi Giorgio Chiellini, che mi stimola tanto”. Non si è fatta attendere la risposta di Mihajlovic: “Marcarlo è impossibile ma è andato sempre nelle squadre di chi trovava difficile affrontare. Lui quando gioca con gli altri gioca come il padre coi figli, due non bastano per marcarlo”. Poi il tecnico del Bologna ha parlato della sua lotta contro la malattia e Zlatan ha raccontato un aneddoto: “Quando Sinisa era all’ospedale, gli dissi ‘cosa posso fare per aiutarti?’ E mi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatanhimovic ha cantato questa sera insieme al suo amicoMihajlovic, Rosario Fiorello e Amadeus a Sanremo. Poco prima si è parlato della carriera dei due calciatori: Chi è l’avversario più forte incontrato da Zlatanhimovic in campo? “Mihajlovic. Paolo Maldini, che è sempre stato onesto. Poi Giorgio Chiellini, che mi stimola tanto”. Non si è fatta attendere la risposta di Mihajlovic: “Marcarlo è impossibile ma è andato sempre nelle squadre di chi trovava difficile affrontare. Lui quando gioca con gli altri gioca come il padre coi figli, due non bastano per marcarlo”. Poi il tecnico delha parlato della sua lotta contro la malattia e Zlatan ha raccontato un aneddoto: “Quandoera all’ospedale, gli dissi ‘cosa posso fare per aiutarti?’ E mi ...

