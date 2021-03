I tormenti del Pd | una donna può sbloccare lo stallo

Leggi su dire

(Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Uno schema su tre tavoli per risolvere la crisi del Pd, ma anche per dare un orizzonte concreto alla coalizione progressista in vista delle elezioni politiche. È quello su cui si ragiona nelle riunioni di area del Pd, come l’agenzia Dire ha verificato con più fonti. L’ormai certo rinvio a ottobre delle elezioni amministrative dà più tempo ai contendenti per dipanare una soluzione che sembra una piramide multi-livello. Il passaggio più ravvicinato è fissato per il 13 e 14 marzo all’assemblea nazionale dei democratici.