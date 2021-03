I proiettili a Renzi e la solidarietà di Italia Viva (Di giovedì 4 marzo 2021) Italia Viva esprime la propria solidarietà a Matteo Renzi, che ieri ha ricevuto dentro una busta due bossoli di proiettile. La lettera è stata fatta recapitare al leader di Italia Viva Matteo Renzi nel suo ufficio a Palazzo Madama. Scrive Italia Viva in una nota: “Italia Viva della Provincia di Frosinone esprime solidarietà a Matteo Renzi e alla sua famiglia per il terribile gesto di intimidazione. Tutti noi abbiamo il dovere di fermare il clima di odio che è andato crescendo nel tempo. Possiamo condividere o meno possiamo apprezzare o meno ma in un contesto di sereno confronto. Basta odio è una battaglia che appartiene a tutti noi nessuno escluso” Anche ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 marzo 2021)esprime la propriaa Matteo, che ieri ha ricevuto dentro una busta due bossoli di proiettile. La lettera è stata fatta recapitare al leader diMatteonel suo ufficio a Palazzo Madama. Scrivein una nota: “della Provincia di Frosinone esprimea Matteoe alla sua famiglia per il terribile gesto di intimidazione. Tutti noi abbiamo il dovere di fermare il clima di odio che è andato crescendo nel tempo. Possiamo condividere o meno possiamo apprezzare o meno ma in un contesto di sereno confronto. Basta odio è una battaglia che appartiene a tutti noi nessuno escluso” Anche ...

Ivanino16 : Questo signore è un dirigente di Italia Viva. E vorrebbe fare la 'stira' a Andrea Scanzi. Questi sono i signori di… - GiorgioAntonel1 : RT @serebellardinel: Non mi pare che #Raggi che vive sotto scorta di otto bodyguard da Ottobre per minacce ricevute da #Casamonica,abbia ri… - sergioalesi : RT @MarcoPrincipi6: @marcotravaglio Le vostre campagne di diffamazione e odio hanno portato qualche idiota a mandare proiettili a #renzi. C… - Leone537748473 : RT @Libdem19: La costante denigrazione degli avversari. La complicità di media e istituzioni che hanno tollerato cioè che tollerabile non e… - ElenaC36265053 : RT @zicolo66: Andate a visitare le pagine Facebook di Scanzi e poi capirete perché arrivano proiettili a Renzi. -