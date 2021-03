I lavoratori dello spettacolo, gli ospiti de Lo Stato Sociale al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi sono I lavoratori dello spettacolo, gli ospiti che duettano con Lo Stato Sociale stasera, giovedì 4 marzo, nella terza puntata del Festival di Sanremo 2021? Si tratta di una delegazione di rappresentati delle diverse categorie e professioni del mondo dello spettacolo, in crisi da un anno a causa della pandemia di Covid. A parte Sergio Rubini, non è chiaro chi salirà sul palco dell’Ariston in rappresentanza di una delle categorie maggiormente colpite dal virus. “Tutti, nessuno e centomila: sarà un campione rappresentativo, società civile e volti noti” hanno dichiarato i componenti de Lo Stato Sociale nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Un modo ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi sono I, gliche duettano con Lostasera, giovedì 4 marzo, nella terza puntata deldi? Si tratta di una delegazione di rappresentati delle diverse categorie e professioni del mondo, in crisi da un anno a causa della pandemia di Covid. A parte Sergio Rubini, non è chiaro chi salirà sul palco dell’Ariston in rappresentanza di una delle categorie maggiormente colpite dal virus. “Tutti, nessuno e centomila: sarà un campione rappresentativo, società civile e volti noti” hanno dichiarato i componenti de Lonel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Un modo ...

welikeduel : 'Aprire o non aprire, questo è il problema.' Il pojana di Andrea @Pennacchiiiii come non lo avete mai visto, per tu… - TizianoFerro : #1ANNOSENZAEVENTI INSIEME: per i lavoratori della musica. Non ci fermiamo, il supporto continua e continuerà .… - luigi85ferrara : @sanremohistory @beamessina Lo Stato Sociale - Non è per sempre (Afterhours) con Sergio Rubini e “I lavoratori dell… - Micol90733460 : @AIannetti @fattoquotidiano I cazzi sono per tutti, non solo per noi lavoratori dello sport - NOprisonersEVER : @S_oh_my Ma eroismo di COSA. Pagati lautamente quando i lavoratori dello spettacolo dal vivo boccheggiano x un anno… -