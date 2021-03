Huawei | ecco il nuovo smart speaker Huawei Sound

(Di giovedì 4 marzo 2021) Lo, progettato in collaborazione con il leader nel settore Hi-Fi Devialet, coniuga un design compatto, prestazioni eccellenti ed effetti sonori senza paragoni, azienda leader mondiale nella tecnologia, annuncia oggi, ilHi-Fi wireless nato dalla partnership con Devialet, la casa francese specializzata altoparlanti e amplificatori. IlHi-Fi wireless è ora disponibile in pre-ordine a un prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro suStore. La nuova generazione di...

Lo smart speaker Huawei, progettato con il leader nel settore Hi-Fi Devialet, coniuga un design compatto con prestazioni eccellenti. Una delle filosofie più apprezzate e applicate dai produttori di elettronica di consumo è quella dell'ecosistema interconnesso. Uno dei brand più capaci in questo senso è Huawei, dato che la sua strat ...