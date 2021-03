Hotel Rigopiano | portò i fiori nel luogo in cui morì il figlio | assolto il papà di Stefano Feniello

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiValva (Sa) – È statodall’accusa di violazione dei sigilli in area sottoposta a sequestro per “tenuità del fatto”, Alessio, il padre di, il giovane di 28 anni originario di Valva, deceduto insieme ad altre 28 persone sotto le macerie dell’, a Farindola, che fu travolto da una slavina il 18 gennaio 2017. Ad assolvere Alessio, il giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Pescara dove questo pomeriggio si è svolto il processo. Era il mese di maggio del 2018 quando Alessiosi reca insieme alla moglie, Maria Perilli, sulle macerie del resort sottoposto a sequestro, violando i sigilli per deporre deie pregare neldove venne ...

Il tribunale di Pescara ha assolto papà Alessio Feniello finito sotto processo per essersi introdotto, il 21 maggio 2018, all'interno dell'area dell'Hotel Rigopiano sottoposta a sequestro. Il giudice Valente ha deciso di assolvere il genitore di una delle vittime della tragedia di Rigopiano, Stefano, riconoscendo anche per lui la tenuità del fatto.