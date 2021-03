Hockey ghiaccio, Alps League 2021: vincono Val Pusteria, Fassa, Vipiteno e Gherdeina, Renon cade contro il fanalino Linz (Di giovedì 4 marzo 2021) Serata ricca di match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2021. Sul ghiaccio tutte le italiane (tranne Cortina, dato che il suo match contro il Red Bull Salisburgo è stato rinviato) ed il bottino è tutt’altro che da sottovalutare. Val Pusteria, infatti, passa sul ghiaccio di Lustenau, mentre Fassa e Vipiteno espugnano rispettivamente Klagenfurt e Kitzbuehel. Gherdeina vince facile contro Feldkirch, mentre Renon cade rovinosamente in casa contro il fanalino di coda Linz. EC KAC II – Fassa Falcons 3-5: tutto facile per Fassa che mette subito le cose in chiaro. ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Serata ricca di match per quanto riguarda la. Sultutte le italiane (tranne Cortina, dato che il suo matchil Red Bull Salisburgo è stato rinviato) ed il bottino è tutt’altro che da sottovalutare. Val, infatti, passa suldi Lustenau, mentreespugnano rispettivamente Klagenfurt e Kitzbuehel.vince facileFeldkirch, mentrerovinosamente in casaildi coda. EC KAC II –Falcons 3-5: tutto facile perche mette subito le cose in chiaro. ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Stoffa da campioni: il trailer ufficiale della serie TV Un tempo erano dei perdenti ma oggi sono una squadra di hockey ultra competitiva. Sono i campioni ... Con l'aiuto di Gordon Bombay, riscoprono la gioia del pattinare sul ghiaccio e cimentarsi in questo ...

Carolina Kostner: tutte le cose che nessuno ti ha detto sulla pattinatrice La madre, Patrizia, è stata una pattinatrice negli anni '70, mentre suo padre, Erwin, ha praticato hockey su ghiaccio e faceva parte della nazionale italiana (con cui è approdato ai Campionati del ...

Hockey su ghiaccio, Asiago si conferma campione d'Italia QUOTIDIANO.NET Al Davos non entra la terza Per la terza volta di fila il Davos non è riuscito a ottenere la posta piena per più di due partite consecutive. Sul ghiaccio amico i grigionesi hanno dovuto soccombere al Berna, che imponendosi per 5 ...

Partite rinviate per Covid, ma il Cortina spera sia un falso allarme Il mondo dello sport non fa eccezione e in un momento di aumento dei contagi e di ritorno a scenari preoccupanti, sono almeno due le squadre in provincia di Belluno nuovo alle prese con casi ...

