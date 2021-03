Halo ora ha delle Pringles con patatine al gusto 'carne di Moa' (Di giovedì 4 marzo 2021) Pringles ha collaborato con Master Chief per dare vita al cibo dell'universo di Halo con una svolta interstellare. Le patatine Pringles Wavy Moa Burger presentano una consistenza densa e ondulata, oltre a una miscela di sapori tra cui aglio, zenzero dolce e carne salata. Ogni boccone si conclude con un appetitoso leggero calore di peperoncino che condurrà il palato in un viaggio in nuovi sistemi stellari. Attraverso l'account ufficiale di Halo su Twitter, veniamo a sapere che le patatine saranno disponibili solo per un tempo limitato, anche se non è stato specificato per quanto tempo. Anche il tubo è da collezione: la mascotte, Julius Pringles, ha un auricolare con un microfono, molto simile alle migliori cuffie wireless xbox, e l'immagine di Master ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021)ha collaborato con Master Chief per dare vita al cibo dell'universo dicon una svolta interstellare. LeWavy Moa Burger presentano una consistenza densa e ondulata, oltre a una miscela di sapori tra cui aglio, zenzero dolce esalata. Ogni boccone si conclude con un appetitoso leggero calore di peperoncino che condurrà il palato in un viaggio in nuovi sistemi stellari. Attraverso l'account ufficiale disu Twitter, veniamo a sapere che lesaranno disponibili solo per un tempo limitato, anche se non è stato specificato per quanto tempo. Anche il tubo è da collezione: la mascotte, Julius, ha un auricolare con un microfono, molto simile alle migliori cuffie wireless xbox, e l'immagine di Master ...

