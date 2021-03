Guido Rasi nuovo direttore scientifico di Consulcesi Club: «Formazione medica essenziale, specialmente in pandemia" (Di giovedì 4 marzo 2021) «Una buona sanità si poggia su una solida Formazione medica». È con questa consapevolezza che Guido Rasi, dopo aver concluso il suo secondo mandato come direttore esecutivo dell'EMA (European Medicine Agency), da oggi diventa direttore scientifico del provider di educazione continua in medicina Sanità In-Formazione, gruppo Consulcesi (qui la presentazione). Un ruolo nuovo che l'ex numero uno dell'EMA accoglie con grande entusiasmo e senso di responsabilità. «La Formazione ha un ruolo centrale in ogni professione, specialmente in quella medico-sanitaria», dichiara. «Oggi, in tempi di pandemia, l'aggiornamento degli operatori sanitari è più importante che mai. Per questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) «Una buona sanità si poggia su una solida». È con questa consapevolezza che, dopo aver concluso il suo secondo mandato comeesecutivo dell'EMA (European Medicine Agency), da oggi diventadel provider di educazione continua in medicina Sanità In-, gruppo(qui la presentazione). Un ruoloche l'ex numero uno dell'EMA accoglie con grande entusiasmo e senso di responsabilità. «Laha un ruolo centrale in ogni professione,in quella medico-sanitaria», dichiara. «Oggi, in tempi di, l'aggiornamento degli operatori sanitari è più importante che mai. Per questo ...

