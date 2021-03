Governo: ok Cdm a nomina Lamberto Giannini, e' nuovo capo polizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo capo della polizia. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri. Giannini prende il posto di Franco Gabrielli, nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Intelligence. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il prefettoè ildella. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri.prende il posto di Franco Gabrielli,to sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Intelligence.

