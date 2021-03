Governo: iniziato Cdm, su tavolo rinvio elezioni e nomina capo Polizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - E' iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo il decreto che rinvia in autunno le elezioni in Calabria e in oltre un migliaio di Comuni italiani nonché la nomina del nuovo capo della Polizia, che dovrebbe arrivare oggi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - E'da pochi minuti a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sulil decreto che rinvia in autunno lein Calabria e in oltre un migliaio di Comuni italiani nonché ladel nuovodella, che dovrebbe arrivare oggi.

TV7Benevento : Governo: iniziato Cdm, su tavolo rinvio elezioni e nomina capo Polizia... - Marc852835993 : RT @ChiodiDonatella: #GOVERNODRAGHI: AL #SENATO FUGA DEI #GRILLINI E LA #DESTRA È #MAGGIORANZA Altro che esecutivo di #sinistra. '#Lega in… - Lucia76fm : @Giorgio_SSL Ma non è vero. Per un'azione di governo Salvini è andato processo. Se ci fosse stata non avrebbero nemmeno iniziato. - wauroware : RT @gspazianitesta: 'L'ingiustizia'. Il @Corriere ha rubricato bene la lettera di una delle tante vittime del blocco sfratti iniziato un an… - galeomirka : @franc_benini @GraziaGio1 @1205fiorella @FrancyP_ @matteorenzi Ma sicuramente ha dato fastidio far cadere un govern… -