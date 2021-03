Governo: Cdm, Melina segretario generale ministero università (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, il conferimento dell'incarico di segretario generale del ministero alla dottoressa Maria Letizia Melina". Lo si apprende dalla nota del Cdm diramata da Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Ministro dell'e della ricerca Maria Cristina Messa, il conferimento dell'incarico didelalla dottoressa Maria Letizia". Lo si apprende dalla nota del Cdm diramata da Palazzo Chigi.

Agenzia_Ansa : Si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre le elezioni amministrative previste nel 2021. È quanto prevede la b… - Adnkronos : #GovernoDraghi, decreto per rinvio elezioni oggi in Cdm - EmilioBerettaF1 : Cdm, il governo nomina Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia - MenegazziMarina : RT @tempoweb: Il Cdm sceglie Giannini come nuovo capo della polizia, prende il posto di Gabrielli #governo #polizia #lambertogiannini #ilte… - be_marconi : RT @tempoweb: Il Cdm sceglie Giannini come nuovo capo della polizia, prende il posto di Gabrielli #governo #polizia #lambertogiannini #ilte… -