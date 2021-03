Google Foto aggiunge due nuove raccolte di ricordi (Di giovedì 4 marzo 2021) Google Foto sta ottenendo due nuove raccolte che vengono generate automaticamente: il meglio dell'inverno 2020 e i migliori scatti nei boschi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 4 marzo 2021)sta ottenendo dueche vengono generate automaticamente: il meglio dell'inverno 2020 e i migliori scatti nei boschi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google Foto aggiunge due nuove raccolte di ricordi - cellicom : Google Foto aggiunge due nuove raccolte di ricordi - Vittorino1806 : Oggi Apple ha lanciato un tool per trasferire foto e video da iCloud a Google Foto. #Apple #Tool #iCloud #Google… - pmic56 : RT @melablog: In iCloud c'è una nuova feature che permette di trasferire in un colpo solo tutta la Libreria Foto e Video su Google. Ecco co… - gigibeltrame : Samsung, qualità delle foto sempre più elevata: arriva la tecnologia ISOCELL 2.0 #digilosofia… -